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Mert Yağız Köksal'ı öldüren şırınga çikolata için Tüketici Hakları Derneği'nden 'güvenli değil' raporu

#Ankara#Mert Yağız Köksal#Şırınga Çikolata
Mert Yağız Köksalı öldüren şırınga çikolata için Tüketici Hakları Derneğinden güvenli değil raporu

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada Tüketici Hakları Derneği'nin ürünün güvenli olmadığına ilişkin raporu da dosyaya girdi. Raporda şırınga şeklindeki çikolatayla ilgili "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan incelemede ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'güvenli ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi.

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Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Taycı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

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'TEKNİK DÜZENLEMELERE GÖRE ÜRÜN GÜVENLİĞİ KABUL EDİLİR'

Dava dosyasına, Mert Yağız Köksal'ın ailesinin avukatları tarafından Tüketici Hakları Derneği'nin söz konusu ürünün güvenli olmadığına ilişkin hazırladığı rapor sunuldu. Raporda, üreticinin piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorunda olduğu vurgulanarak, "Teknik düzenlemelere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemelerin bulunmadığı hallerde, ürünün güvenli olup olmadığı; ulusal veya uluslararası standartlara, bunların da olmaması halinde ise söz konusu sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alarak değerlendirilir" denildi.

'DOĞRUDAN AĞZA ENJEKTE EDİLMESİ TEHLİKELİ'

Raporda, ürünün ambalajının hem kabını hem de kapağının bir kısmını sardığı, ürünün açılması için öncelikle ambalajın açılması gerektiği ancak yapılan kontrolde ambalajı açmadan da kapağın tırnak ya da diş ile açılabileceğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Bu durumda ürünü kullanacak bir küçüğün önce ambalajı açmak yerine kapağı ağızla ya da tırnakla çekebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ürünün ambalajının açılması durumunda da kapağının açılması için yine tırnağın ya da dişin kapağa geçirilmesinin gerektiği görülmüştür. Ürünün kapağının huni şeklinde olması nedeniyle kaygan plastikten üretilmiş ürünün kapağın, büyük kısmına tırnak geçirmeden çekilmesiyle açılmasının zor olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle huni şeklinde üretilmiş kapağın çekilme suretiyle açılması durumunda üründen herhangi bir ikinci işlem yapmadan ayrılması imkanı bulunmamaktadır. Ürünün kapağının açılması sonrasında ürüne bağlı kalmasını sağlayan bir mekanizma ya da çevirerek açılmasını sağlayacak bir sistemin bulunmadığı görülmüştür. Kapağı bulunan benzer şekildeki tüp kaplı çikolatalar ya da diş macunlarının kapaklarının çevirerek açma mekanizmasına sahip olduğu ya da açıldığında ürün üzerinde kalmasını sağlayan aparatlarının bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle ürünün kapağının hedef tüketici kitlesince açılması sırasında güvenli olduğundan söz edilemeyecektir."

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Bu tespitlerden sonra ürün içindeki çikolatanın arkasında bulunan mekanizmaya bastırılmasının ardından ince ucundan çıkarılarak doğrudan ağza enjekte edilerek tüketilmesinin de tehlikeli olabileceği belirtilip, "Hedef tüketici kitlesi bakımından yapılan inceleme neticesinde ürünün kapağının açılması ve tüketilmesi şekli bakımından 'Güvenli Ürün' olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Mert Yağız Köksal#Şırınga Çikolata

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