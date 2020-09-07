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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Mersin'den TIR dorselerini çalan şüpheli, Kayseri’de yakalandı

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Mersin'den TIR dorselerini çalan şüpheli, Kayseri’de yakalandı
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MERSİN'de, son günlerde TIR dorselerinin çalınması üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından hırsızlık şüphelisi T.I.'yı Kayseri’de yakaladı. Mersin'e getirilen T.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 17’nci Cadde'de meydana geldi. İki sürücü, TIR dorselerinin çalındığını, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. KGYS ve PTS kayıtlarına bakan ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, dorselerin çalınıp, götürüldüğü TIR’ın plakasını belirledi.

KİRALIK ÇIKTI

Aracın plakasından yola çıkan ekipler, TIR’ın ait olduğu firmaya ulaştı. Firma yetkilileri, aracı T.I.’ya kiraya verdiklerini bildirdi. Bunun üzerine ekipler, T.I.'nın yakalanıp, TIR’ın bulunması için POLNET kayıtlarına arandığına dair bilgi girdi.

KAYSERİ’DE YAKALANDI

Her yerde aranan T.I., Kayseri’de yakalanarak, gözaltına alındı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Kayseri’ye giden ekipler, T.I.’yı alıp, Mersin’e getirerek, sorguladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen T.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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