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Mersin'deki dehşet... Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan Nida Nur Nergiz, sağ bacağını kaybetmişti! İstenen ceza belli oldu

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#Mersin#Yenişehir#Nida Nur Nergiz
Mersindeki dehşet... Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan Nida Nur Nergiz, sağ bacağını kaybetmişti İstenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2024 12:03

Mersin'in Yenişehir ilçesinde intörn doktor Nida Nur Nergiz'i (24) pompalı tüfekle vurup sakat bırakan eski erkek arkadaşı teknisyen Ersin Karakuş (32) hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, tutuklu sanık Karakuş’un, olayın ardından Nergiz’in kız kardeşine, "Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu" şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi.

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Olay, 23 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olan Ersin Karakuş, aynı hastanede intörn doktor olan tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Nida Nur Nergiz'in evinin bulunduğu sokağa gitti.

Burada bir süre araçta bekleyen Karakuş, evine doğru yürüyen eski kız arkadaşı Nergiz'i görünce inip, tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nergiz ağır yaralandı. Nida Nur Nergiz, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mersindeki dehşet... Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan Nida Nur Nergiz, sağ bacağını kaybetmişti İstenen ceza belli oldu

SAĞ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

Tedaviye alınan Nergiz'in sağ bacağı, diz üstünden ampute edildi. Olaydan bir gün sonra yakalanan Karakuş tutuklandı.

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"AZ ÖNCE KARDEŞİNİ VURDUM"

Ersin Karakuş hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Karakuş'un 'Kadına karşı tasarlayarak nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasının talep edildiği iddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Karakuş'un işten çıktıktan sonra evine giden Nergiz'e sokakta tüfekle ateş ettiği belirtilen iddianamede, 'öldürme kastıyla' hareket ettiği ifade edildi.

Mersindeki dehşet... Eski erkek arkadaşı tarafından vurulan Nida Nur Nergiz, sağ bacağını kaybetmişti İstenen ceza belli oldu

İddianamede sanığın, olaydan sonra intörn doktorun kız kardeşine 'Az önce kardeşini vurdum, kanlar içinde yatıyordu' şeklinde ses kayıtları attığına yer verildi. Olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini ileri süren Karakuş'un önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.

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#Mersin#Yenişehir#Nida Nur Nergiz

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