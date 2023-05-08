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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 14 tutuklama

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#Mersin#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
Mersinde yasa dışı bahis operasyonuna 14 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 09:52

Mersin'de internetten yasa dışı bahis oynatıp, ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı ve zorla senet imzalatıp, ödeyemeyenlerin gayrimenkullerini üzerlerine geçirdikleri belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 14'ü, tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri; Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüphelinin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağlarına düşürdükleri kişileri borçlandırdığını, borç karşılığı zorla senet imzalatıldığını ve borcunu ödeyemeyenlerin ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere 2 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, adreslerdeki aramalarda 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 harddisk, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasa dışı bahisten elde edilen 217 bin TL, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirdi.

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66 MİLYON 234 BİN TL VURGUN

Yürütülen soruşma kapsamında bu zamana kadar 66 milyon 234 bin lira vurgun yaptığı tespit edilen şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Mersin#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

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