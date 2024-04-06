Mersin'de vahşet! Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış olarak ölü bulunmuştu... Şüpheli yakalandı

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Olay, dün saat 05.30 sıralarında, Mersin'in Erdemli ilçesi merkezine 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndüren ekipler, yatak odasında Neşet Kaya'nın eşi Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetlerini buldu.

Yaklaşık yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta, İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede söndürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Evdeki yangından kısa süre sonra otomobilde yanıp ölen Kaya ile eşi ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişi, yakınları tarafından alınarak, İlemen Mahallesi Mezarlığında yan yana defnedildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında aynı mahallede yaşayan şüpheli Halil Evcibağ (35) gözaltına alındı. Şüphelinin, girdiği evde anne ile oğlunu eterle bayılttıktan sonra Nurgül Kaya'nın parmağındaki altın yüzüğü çalıp evi ateşe verdiği, Neşet Kaya'yı ise bıçakladıktan sonra otomobili yaktığı ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Halil Evcibağ, adliyeye sevk edildi.

ALTINI BOZDURURKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan, Evcibağ'ın, çaldığı altın yüzüğü bir kuyumcuda bozdurduğu anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.