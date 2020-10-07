Mersin’de uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkerim ve Bolatlı Mahallelerinde iki eve baskın yapıldı. Yapılan baskında, bir kısmı özel reçeteye tabi 733 uyarıcı ve uyuşturucu hap ile 70 adet uyarıcı jel ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.