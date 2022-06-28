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Mersin'de trafik magandası çığlıklara aldırış etmedi

#Mersin#Trafik#Kavga

MERSİN'de tatil bölgelerinden dönen vatandaşları taciz edip, araçlarına zarar veren trafik magandası, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde aracın camına vurarak açmalarını isteyen kişi, yanıt alamayınca hakaret edip tükürdü. Ayrıca bu sırada arabada bulunan çocuğun çığlıkları yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi.

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Olay, Erdemli ilçesinin tatil beldesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. 33 BG 654 plakalı otomobil sürücüsü, D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan araçları yol boyunca rahatsız edip, ışıklara gelindiğinde aracından inerek, küfür ve hareketlerde bulundu. Yoluna devam eden sürücü, bu defa yolda tartıştığı başka bir otomobile çarparak hasar verdi.

Vatandaşlar, sürücüden şikayetçi oldu. Trafik magandası sürücüsü başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Mersinde trafik magandası çığlıklara aldırış etmedi

Görüntülerde aracın camına vurarak açmalarını isteyen kişi, yanıt alamayınca hakaret edip tükürdü. Kaydedilen başka bir görüntüde ise tartışma yaşadığı otomobile vurarak zarar verdiği görüldü. Vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersinde trafik magandası çığlıklara aldırış etmedi

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#Mersin#Trafik#Kavga

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