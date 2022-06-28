Mersin'de trafik magandası çığlıklara aldırış etmedi

Haberin Devamı

Olay, Erdemli ilçesinin tatil beldesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. 33 BG 654 plakalı otomobil sürücüsü, D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan araçları yol boyunca rahatsız edip, ışıklara gelindiğinde aracından inerek, küfür ve hareketlerde bulundu. Yoluna devam eden sürücü, bu defa yolda tartıştığı başka bir otomobile çarparak hasar verdi.



Vatandaşlar, sürücüden şikayetçi oldu. Trafik magandası sürücüsü başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



Görüntülerde aracın camına vurarak açmalarını isteyen kişi, yanıt alamayınca hakaret edip tükürdü. Kaydedilen başka bir görüntüde ise tartışma yaşadığı otomobile vurarak zarar verdiği görüldü. Vatandaşların şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.