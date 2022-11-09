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Mersin'de trafik kazası! 2 ölü, 6 yaralı

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#Mersin#Trafik Kazası#Kaza
Mersinde trafik kazası 2 ölü, 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 22:33

Mersin'in Erdemli ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Kösbucağı Mahallesi Sazak mevkisinde meydana geldi. Sadullah Ünver (39) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Hayri Gürgah (45) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Sadullah Ünver ve otomobildeki Mehmet Tekin'in (39) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer sürücü Hayri Gürgah ve otomobildeki 5 kişi ise sağlık ekiplerince kentteki ceşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

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#Mersin#Trafik Kazası#Kaza

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