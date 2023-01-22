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Mersin'de Toroslar'da karla mücadele, Akdeniz'de bahar

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#Mersin#Akdeniz#Toroslar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 10:37

MERSİN’de Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürerken, deniz kıyısında ise bahar havası yaşanıyor.

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Türkiye'nin tarım ve turizm merkezlerinden Mersin'de iki mevsim birden yaşanıyor. Kent merkezinden 1 saatlik mesafedeki Toros Dağları’nda kar kendisini gösterirken, ekipler kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin sahil kesiminde ise bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 20 dereceyi gördüğü Silifke ilçesinde ağaçlar çiçek açtı. Üreticiler çiçeklerin soğuktan etkilenmemesi için seraların üstünü kapatmaya başladı.

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi’nde nektarin ağaçları çiçek açan Bayram Erdem, “Kış ortasında bahar havası yaşıyoruz. Havalar sıcak gidince ağaçlarımız yaklaşık 1 ay erken çiçek açtı. Çiçeklere zarar gelmesin diye seranın üzerini kapattık. Bu yıl erken ürün alacağız. Umarım çiçeklerimize zarar gelmez” dedi. (DHA)

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#Mersin#Akdeniz#Toroslar

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