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Mersin'de terör örgütü PKK'ya operasyonda 6 tutuklama

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#Mersin#Terör#PKK
Mersinde terör örgütü PKKya operasyonda 6 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 13:28

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yapan ve daha önce de örgüt içerisinde faaliyette bulunan şüphelilere yönelik 6 Haziran'da operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, eş zamanlı baskınlarla İ.B., F.A., Z.M., S.B., M.M., M.H., M.T., M.S., R.B., İ.K., İ.Y. ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Polisteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen İ.K., S.Y., M.T. ile Suriye uyruklu F.A., M.M. ve M.H. tutuklandı, diğer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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#Mersin#Terör#PKK

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