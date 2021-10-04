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Mersin’de terör operasyonlarına 12 tutuklama

#Terörle Mücadele#Mersin#Operasyon

Mersin'de son 2,5 ayda polisin PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve MKP'ye yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 58 şüpheliden 12’si tutuklandı, ikna çalışmaları ile 3 teröristin de teslim olması sağlandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 15 Temmuz- 1 Ekim tarihleri arasında PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ ve MKP terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 58 kişi yakalandı. Şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 30’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 46 şüpheli ise serbest bırakıldı. 

Ekiplerin PKK/PYD/YPG terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten kişiler üzerinde yürüttüğü çalışmalar da sonuç verdi. Örgüte 2014 yılında katılan Ş.Ü.’nün, ailesi ile yapılan görüşmeler sonunda ikna edilerek Irak'ın Fiş Habur Sınır Kapısı’ndaki KDP güçlerine, ardından Şırnak’taki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Yine Irak ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren 2 terörist de aileleriyle yapılan görüşmelerle ikna edilerek teslim oldu.

Mersin’de terör operasyonlarına 12 tutuklama

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#Terörle Mücadele#Mersin#Operasyon