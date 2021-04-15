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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı

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Mersin'de 'tefeci' operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersinde tefeci operasyonu: 3 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara yüksek faizle para vererek borçlandıran ve para karşılığı zorla senet imzalatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, Metin Ç., Şerif E. ile Bilal D. gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise başkalarına ait 4 senet, 10 banka kartı ve üzerine ipotek bulunan tapu fotokopisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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