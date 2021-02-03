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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 11:47 | Son Güncelleme:

Mersin’de tarihi eser operasyonu

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Mersin’de tarihi eser operasyonu
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesinde bir kişinin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığını belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 1 metal arama detektörü, 2 bakır çanak, 2 toprak çanak, 2 metal ok ucu, 4 metal yüzük, 7 hayvan figürü bulanan metal obje, 9 adet taş obje,113 sikke ele geçirildi.

Eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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