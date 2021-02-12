Mersin’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmada, ellerinde bulunan tarihi eseri satmak isteyen şüphelilerin olduğunu saptadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçuk Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 4 el yazması deri kitap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alınan 3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.