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MERSİN (AA)
Haber Giriş: 11.02.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 kabartmalı taş obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 kabartmalı taş obje ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

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