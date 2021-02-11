MERSİN (AA)
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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 kabartmalı taş obje ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser kaçakçılığı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 3 kabartmalı taş obje ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
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