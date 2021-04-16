Mersin'de son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte Kandilli 16 Nisan son deprem listesi

Türkiye son dakika depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından güncelleniyor. Ülkemizin çeşitli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Deprem sarsıntılarının olması ile birlikte de civar bölgelerde ikamet eden vatandaşların depreme dair araştırmaları hız kazanıyor. İşte, 16 Nisan 2021 son depremler listesi...

MERSİN'DE DEPREM

Son dakika haberi... Mersin'in Mut ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre Mersin'in Mut ilçesinde saat 22:26'da 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 15.28 km olarak açıklandı.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.16 22:26:14 36.7975 33.3978 6.3 -.- 3.9 3.6 GECIMLI-MUT (MERSIN) İlksel

2021.04.16 07:59:03 39.9390 39.5440 4.7 -.- 2.6 -.- KARACAOREN-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2021.04.16 07:58:25 36.4550 27.1357 2.7 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 07:19:46 39.3088 26.1020 10.8 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 06:53:11 36.3838 26.9413 5.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.16 06:50:06 39.3053 26.0833 11.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 06:39:55 36.4183 26.9678 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.16 06:24:08 36.4255 27.0647 3.6 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 06:09:04 37.8398 26.4707 12.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 05:55:35 37.7343 29.2610 11.5 -.- 1.1 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.04.16 05:50:10 37.7275 29.3130 4.9 -.- 1.3 -.- MENTESE-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.04.16 05:11:34 39.1240 28.1062 11.3 -.- 2.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.04.16 05:03:37 39.4007 40.7080 7.8 -.- 2.2 -.- SOBECAYIR-CAT (ERZURUM) İlksel

2021.04.16 04:23:35 36.4845 27.1977 1.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 04:10:10 37.8728 26.9870 5.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 04:09:25 37.8603 27.0167 21.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 04:01:28 39.2937 26.0878 7.4 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 03:22:36 36.4828 27.0495 8.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 02:56:44 38.1180 38.3808 6.9 -.- 2.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2021.04.16 02:17:21 38.0252 27.0195 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 02:14:06 38.0243 27.0497 5.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 01:34:44 38.1258 38.4463 20.6 -.- 1.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2021.04.16 01:08:50 36.9727 27.7110 13.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 01:02:47 39.3122 26.1055 11.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.16 01:00:15 36.2503 29.3447 9.1 -.- 2.1 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.16 00:43:54 36.4022 27.1135 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 00:35:53 36.4078 27.1913 11.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 00:17:36 36.4177 27.2415 8.8 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.16 00:10:39 36.3860 27.2910 5.5 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.15 23:57:08 36.4203 27.2657 5.0 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.15 23:42:17 36.4522 27.1423 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.15 23:28:39 36.3872 27.1992 6.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.15 23:22:49 40.6805 33.3555 8.2 -.- 2.0 -.- CUKUROREN-KORGUN (CANKIRI) İlksel

2021.04.15 23:10:56 36.3852 27.2377 11.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.15 23:05:30 36.4707 27.1252 4.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.15 22:54:39 36.3762 27.3373 3.1 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.15 22:47:52 39.3300 26.0483 15.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.15 22:12:14 38.9648 26.1130 12.2 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

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