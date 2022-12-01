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Mersin'de sınıf arkadaşının okulda bıçaklayıp öldürdüğü 12 yaşındaki Fatmanisa Yürekli son yolculuğuna uğurlandı

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#Mersin#Toroslar#Fatmanisa Yürekli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 13:54

Mersin'in Toroslar ilçesinde, yaşıtı arkadaşı tarafından okul tuvaletinde darbedilip bıçaklanarak öldürülen 7'nci sınıf öğrencisi Fatmanisa Yürekli'nin (12) cenazesi toprağa verildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulu'nun zemin katındaki tuvalette meydana geldi. E.D. (12), aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi iddiaya göre not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., burada önce arkadaşını hortumla darbetti, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, okula sağlık ekibi gönderildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yürekli, hayatını kaybetti.

Mersinde sınıf arkadaşının okulda bıçaklayıp öldürdüğü 12 yaşındaki Fatmanisa Yürekli son yolculuğuna uğurlandı
ŞÜPHELİ ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

İncelemede Fatmanisa Yürekli'nin 5 yerinden bıçaklandığı ve darbedildiği belirlendi. Kaçan E.D. ise polis ekiplerince yakalandı.

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Mersinde sınıf arkadaşının okulda bıçaklayıp öldürdüğü 12 yaşındaki Fatmanisa Yürekli son yolculuğuna uğurlandı
E.D., polisteki ifadesinde; sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Fatmanisa Yürekli'nin cenazesi, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Yürekli'nin Türk bayrağı sarılı, gelin duvağı konmuş cenazesi, Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

Mersinde sınıf arkadaşının okulda bıçaklayıp öldürdüğü 12 yaşındaki Fatmanisa Yürekli son yolculuğuna uğurlandı

Baba Serdar ile anne Hacer Yürekli, büyük üzüntü yaşadı. Burada kılınan namazın ardından cenaze, Çavuşlu Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

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#Mersin#Toroslar#Fatmanisa Yürekli

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