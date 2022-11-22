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Mersin'de 'sahte para' operasyonu: 9 gözaltı

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#Mersin#Sahte Para#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 10:12

Mersin'de, 600 bin liralık sahte banknotlar basarak piyasaya süren 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, 7 şüpheli ise aranıyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sürdükleri tespit edilen kişileri takibe aldı. Yaklaşık 6 ay boyunca hem teknik hem fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde sahte banknotlarla alışveriş yaptıklarını, piyasaya da bu yolla 600 bin liralık sahte banknot sürdüklerini saptadı.

Ekipler, ayrıca şüphelilerin ATM'lere de sahte banknot yatırdıklarını, paraların ATM'de dahi anlaşılmayacak nitelikte olduğunu belirledi. Çalışmanın ardından ekipler, özel harekat polisleri ve dron desteğiyle 16 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Mersinde sahte para operasyonu: 9 gözaltı

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Belirlenen adreslere tek tek girilirken, 9 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü, 7 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Öte yandan çete üyelerince genellikle 100'lük ve 200'lük banknotların sahte olarak tercih edildiği, iş yerlerinden düşük bedelli ürünlerin satın alınıp, sahtelerinin gerçek paralarla bozdurulduğu tespit edildi.

Mersinde sahte para operasyonu: 9 gözaltı

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#Mersin#Sahte Para#Operasyon

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