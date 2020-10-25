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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Mersin'de sahte içkiden bir ölüm daha! Kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

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Mersin'de sahte içkiden bir ölüm daha! Kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi
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Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Kentte, 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e ulaştı.

Alınan bilgiye göre, M.B. rahatsızlanınca tedavisi için merkez Mezitli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Metil alkolden zehirlendiği belirlenen ve bir süredir tedavi altında olan M.B, bugün hayatını kaybetti.

Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e ulaştı.

 

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