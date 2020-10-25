Mersin'de sahte içkiden bir ölüm daha! Kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, M.B. rahatsızlanınca tedavisi için merkez Mezitli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Metil alkolden zehirlendiği belirlenen ve bir süredir tedavi altında olan M.B, bugün hayatını kaybetti.

Mersin'de 12 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e ulaştı.