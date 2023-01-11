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Mersin'de şafak vakti FETÖ/PDY operasyonu

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#FETÖ#Mersin#Operasyon
Mersinde şafak vakti FETÖ/PDY operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 08:38

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanması içerisinde yer aldığı öne sürülen 15 şüphelinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığız tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamına örgütün güncel yapılanması içinde olduğu iddia edilen 15 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 120 polisin katılımıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Mersinde şafak vakti FETÖ/PDY operasyonu



RÜYA İÇERİKLİ 'UMUT' MESAJLARI 

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, operasyonlarla zayıflayan örgütün, dağılmamak ve mensuplarının aidiyet duygusunu pekiştirmek için kriptolu yazışma uygulamaları üzerinden rüya içerikli 'umut' mesajları gönderdiği tespit edildi. Ayrıca, örgütün öğrenci yapılanmasında yönetici olduğu ileri sürülen bir şüpheli hakkında aynı zamanda 'terör örgütü PKK/KCK propagandasını yapmak' suçundan da soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

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#FETÖ#Mersin#Operasyon

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