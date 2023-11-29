Mersin'de PKK/KCK ve FETÖ'ye operasyon: 12 gözaltı kararı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, haklarında örgütün gizli haberleşme sistemlerinden eagle adlı programı kullandığı, örgüt içerisinde ilçe imamı, askeri mahrem imamı, adliye mahrem imamı olarak faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı olduğu tespitleri bulunan, ayrıca örgüt iltisaklı KPSS çalışma evlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten, kullandıkları telefonlar ile örgüt içerisinde gizli haberleşme çerçevesinde büfe/ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca arananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs ve PKK/KCK terör örgütünün geçmiş dönemlerde Suriye'de üst düzey silahlı/ideolojik eğitim alan, kente illegal bir şekilde gelen bir örgüt mensubu ve örgüt mensubunun kentte barınması, saklanmasına yardım eden 6 şüpheli tespit edildi.

Haberin Devamı

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.