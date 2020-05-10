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Mehmet DOĞANER- Soner AYDIN/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 10.05.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın

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Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın
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Mersin'in Mezitli ilçesindeki narenciye paketleme fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Tece Mahallesi'nde D-400 yolu üzerinde bulunan narenciye paketleme fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başlarken dumandan etkilenen 2 işçi de sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'nün arazözleriyle de yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerine destek veriliyor

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