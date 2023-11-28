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Mersin'de korkunç olay! Hülya Kırmızı'yı tabancayla vurup makasla boğazı kesti

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#Mersin#Erdemli#Hülya Kırmızı
Mersinde korkunç olay Hülya Kırmızıyı tabancayla vurup makasla boğazı kesti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 13:20

Mersin'in Erdemli ilçesinde F.E. (38), alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı'yı (49) tabanca ile vurup, makasla boğazını kesti. Hülya Kırmızı ağır yaralanırken, kaçan şüpheli F.E. yakalandı.

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Olay, Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. F.E., kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yere yığılan kadının ölmediğini fark eden F.E., iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti.

Şüpheli kaçarken, Kırmızı ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hülya Kırmızı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. 

 

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#Mersin#Erdemli#Hülya Kırmızı

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