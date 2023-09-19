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Mersin'de korkunç iddia: 12 yaşındaki kız çocuğu kaçırıldı

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#Mersin#Mezitli#Çocuk Kaçırma
Mersinde korkunç iddia: 12 yaşındaki kız çocuğu kaçırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 16:23

Mersin'in Mezitli ilçesinde 12 yaşındaki İsnur Tüblek., sabaha karşı site bahçesine gelen 2 kişi ile birlikte ortadan kayboldu. Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 12 yaşındaki çocuk ile onun birlikte gittiği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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Olay, 16 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Site görevlisi Sabri Tüblek, sabah kalktığında kızı İsnur'un yatağında olmadığını fark etti.

Tüm aramalarına rağmen kızını bulamayan Tüblek, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Sabri Tüblek, kızının saat 05.00 sıralarında siteye gelen 2 kişi ile bahçede bir süre konuştuktan sonra birlikte ayrıldıklarını fark edince polise giderek şikayetçi oldu.

Sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, küçük kız ile onun birlikte gittiği 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Mersin#Mezitli#Çocuk Kaçırma

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