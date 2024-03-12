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Mersin’de kız öğrencileri istismar eden müdür yardımcısı tutuklandı

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#Mersin#Toroslar#Kız Öğrenciler
Mersin’de kız öğrencileri istismar eden müdür yardımcısı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 21:43

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, bir ortaokulda 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı E.Ö., tutuklandı.

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Mersin Merkez Toroslar ilçesinde bulunan Candan Merzeci Ortaokulu’nun müdürü, 29 Şubat’ta okullarında cinsel istismar olayı yaşandığı ihbarında bulundu. Müdür yardımcısı E.Ö.’nün kız öğrenciye istismarda bulunduğu iddiasıyla okula gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kameraları incelemeye aldı.

Okuldaki güvenlik kameralarının incelendiği sırada polislerin yanına gelen 4 kız öğrenci, müdür yardımcısı E.Ö.’nün 1 yıldır kendilerine de istismarda bulunduğunu söyledi. 5 kız öğrenci, ifadeleri alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü. Mağdur 5 çocuk, Çocuk İzleme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilirken, E.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., savcılıkta ifadesi alındıktan sonra ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar ve cinsel taciz’ suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Mersin#Toroslar#Kız Öğrenciler

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