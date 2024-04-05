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Mersin'de kan donduran olay! Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış halde ölü bulundu

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#Mersin#Cinayet#Mersin Haberleri
Mersinde kan donduran olay Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış halde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 10:59

Mersin'de, Nurgül Kaya (40) ile oğlu oğlu Emrullah Kaya (11) evlerinde çıkan yangında, eşi Neşet Kaya (42) ise eve 5 kilometre uzaklıkta otomobilde yanarak öldü. Neşet Kaya'nın eşi ve tek çocuğu olan oğlunu yaktıktan sonra da kendini yakmış olabileceği değerlendirilirken, cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

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Olay, saat 05.30 sıralarında, Erdemli ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mersinde kan donduran olay Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış halde ölü bulundu

Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü. Yatak odasında Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetleri bulundu. Yaklaşım yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersinde kan donduran olay Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış halde ölü bulundu

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Otomobildeki yangın da kısa sürede sündürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersinde kan donduran olay Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış halde ölü bulundu

Evdeki yangından kısa süre sonra otomobilde yanıp ölen Kaya ile eşi ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mersinde kan donduran olay Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış halde ölü bulundu

Neşet Kaya'nın eşi ve oğlunu yaktıktan sonra kendini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersinde kan donduran olay Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış halde ölü bulundu

Mersinde kan donduran olay Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde yanmış halde ölü bulundu

 

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#Mersin#Cinayet#Mersin Haberleri

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