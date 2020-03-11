Mersin'de isyan ettiren görüntü! Yok ettiler

Eski Mezitli Mahallesi’nde 22 Kasım 2019 günü, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 74 dönümlük hazine arazisindeki 1511 kızılçam ağacı bir gecede kesildi. Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edip, yetkililere bilgi verdi.



Bölgeye gelerek inceleme başlatan orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri, şüpheli olarak Mehmet Şenol'u gözaltına aldı.



Sevk edildiği adliyede tutuklanan Şenol hakkında dava açıldı.



Davanın 12 Şubat günü görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Şenol, "Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Saat 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim.



Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.



Orman Bölge Müdürlüğü'nün zararın 365 bin 602 TL olduğunu bildirdiği duruşmada, Mehmet Şenol, tahliye edildi. Soruşturmayı genişleten Mersin polisi, 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şenol'un köylüsü olan ve ağaçları birlikte kestikleri belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden M.Ş. tutuklanırken, M.K adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 2 şüphelinin savcılıktan salıverildiği soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.