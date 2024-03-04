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Mersin'de hapis cezası bulunan firari, çobanlık yaparken yakalandı

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#Mersin#Firari#Çoban
Mersinde hapis cezası bulunan firari, çobanlık yaparken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 10:32

Mersin'in Tarsus ilçesinde 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve açık cezaevi firarisi olarak aranan S.G., yakalanmamak için çobanlık yaparken yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, açık cezaevi firarisi olarak aranan S.G.'nin Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanmamak için kırsal bir bölgede çobanlık yaptığı ve çadırda kaldığının tespiti üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.G., cezaevine teslim edildi.

Mersinde hapis cezası bulunan firari, çobanlık yaparken yakalandı

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#Mersin#Firari#Çoban

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