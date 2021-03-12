Mersin'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Sahili'nde geçtiğimiz gece yaşanan şiddetli fırtına sonrası ağaçlar ve evlerin çatıları zarar gördü. Fırtınayla birlikte sahile vuran caretta carette ölüsü dikkat çekti.
Mersin'in Silifke ilçesi Boğsak Sahili'nde dün gece yaşanan şiddetli fırtına, ağaçların dallarını kırdı. Dallar, evlerin çatılarına zarar verdi. Bazı ağaç dalları denize kadar uçtu. Fırtınayla birlikte dev dalgaların getirdiği yavru caretta carette ölüsü, sahile vurdu. Caretta caretta'nın ölüsü, dalgalarla birlikte yeniden denize sürüklendi.
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