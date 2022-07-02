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Mersin'de facia! Kamyon 'ölüm virajı'ndan şarampole savruldu: 4 ölü

#Mersin#Mut#Kaza

Mersin'in Mut ilçesinde evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyon, daha önce birçok kaza meydana geldiği için ölüm virajı olarak anılan bölgede şarampole savruldu 4 kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, Mut-Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman istikametinden Mersin istikametine seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 33 B 4458 plakalı evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, virajda yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu. Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Mersinde facia Kamyon ölüm virajından şarampole savruldu: 4 ölü

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü.

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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Mut#Kaza

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