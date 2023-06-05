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Mersin'de düğün korkunç sonla bitti

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#Mersin#Polis#Şiddet
Mersinde düğün korkunç sonla bitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 16:15

MERSİN'in Toroslar ilçesinde düğünde çıkan kavga sonrası otomobiline binmek istediği sırada tabanca ile başından vurulan Serhat Uğurlu (27), hayatını kaybetti.

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Kurdali Mahallesi'ndeki düğüne katılan 2 grup arasında, gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, dışarı taştı. Bu sırada kavgaya karıştığı belirtilen ve uzaklaşmak için otomobiline binmeye çalışan Serhat Uğurlu, tabanca ile başından vuruldu.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evli ve 2 çocuk babası Uğurlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemleri sonrası cenaze, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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#Mersin#Polis#Şiddet

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