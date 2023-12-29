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Mersin'de doğa parkı personeli, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı babuna bakıyor

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#Mersin#Babun#Doğa
Mersinde doğa parkı personeli, annesi Nazonun sahip çıkmadığı babuna bakıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 13:55

Mersin'in Tarsus ilçesindeki doğa parkında görevli personel, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı 'Limon' adlı babuna bakıyor. Kuvöze alınan 'Limon', yine parkta yaşamını sürdüren Ankara tiftik keçisinden sağılan sütle besleniyor.

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Tarsus Doğa Parkı'nda yaşamını sürdüren 'Nazo' adı verilen babun, 2021 yılında dünyaya getirdiği yavrusu 'Nisan'a sahip çıkmadı. Görevlilerin büyüttüğü 'Nisan'ın ardından anne 'Nazo', 23 Aralık'ta bir yavru daha dünyaya getirdi. 'Limon' adını verilen yavru babuna da görevliler sahip çıktı. 'Limon', yeteri kadar büyüdüğünde kardeşinin olduğu yere yerleştirilecek. Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, aynı anneden doğan 'Nisan'ı da büyüttüklerini belirterek, "Annesi maalesef yavrusunu kabul etmiyor. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz vardı.

O tecrübelerden faydalanarak, 'Limon' adını verdiğimiz yeni yavruyu anne şefkati göstererek büyütüyoruz" diye belirtti. (DHA)

 

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#Mersin#Babun#Doğa

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