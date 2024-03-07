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Mersin'de dehşet! Polis memuru, eski eşini tabancayla vurarak öldürdü

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#Mersin#Tarsus#Kadın Cinayeti
Mersinde dehşet Polis memuru, eski eşini tabancayla vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2024 10:27

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis memuru Mustafa Yıldır (41), eski eşi Mervegül Bayer'i(31) öldürüp yaşamına son verdi.

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Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi’nde demir yolları kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı eşi Mervegül Bayer (31) ile bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından polis memuru Mustafa Yıldır, tartıştığı eski eşi Mervegül Bayer’i tabancayla kafasından vurdu. Polis Yıldır, sonra kendi kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayı duyan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin Mervegül Bayer’e müdahale etmesinin ardından Bayer, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Mersin#Tarsus#Kadın Cinayeti

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