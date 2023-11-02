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Mersin'de dehşet! Köpek eğitmeni alacak-verecek kavgasında müşterisini öldürdü

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#Mersin#Yenişehir#Cinayet
Mersinde dehşet Köpek eğitmeni alacak-verecek kavgasında müşterisini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 17:31

Mersin'in Yenişehir ilçesinde veteriner kliniğinde çalışan köpek eğitmeni G.Ö., alacak-verecek meselesinden tartıştığı köpek sahibi müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı (35) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, önceki gün merkez Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan (35), klinikte köpek eğitmeni olarak çalışan G.Ö. ile tartıştı.

Köpek muayenesine ilişkin alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sırasında köpek eğitmeni G.Ö., müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Zanlı olaydan sonra kaçarken, Bozdoğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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#Mersin#Yenişehir#Cinayet

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