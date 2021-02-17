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Gündem
MERSİN (AA)
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Mersin'de DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

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Mersin'de DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
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Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. 

Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

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