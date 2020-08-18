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MERSİN (AA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 10:25, Son Güncelleme:

Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü

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Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangında iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

İlçenin yüksek kesimindeki Kavakoluğu Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nün havadan 3 helikopter, karadan da 6 arazözle müdahale ettiği yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de hem söndürme araçlarıyla hem de iş makineleriyle destek verdi.

Bölgede etkili olan rüzgara rağmen alevler, çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangında, iki hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

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