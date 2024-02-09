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Mersin’de bir yanda yaz diğer yanda kış

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#MERSİN#Ayşe Alsan#Toros Dağları
Mersin’de bir yanda yaz diğer yanda kış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 07:00

MERSİN’de 2 mevsim aynı anda yaşanıyor. Hava sıcaklığının 19 dereceyi gördüğü kent merkezinde yaşayanlar güzel havanın tadını çıkarmak için sahile iniyor.

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Kimileri sahilde yürüyüş yaparken, kimileri de denize giriyor. Toros Dağları’nın yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, köy ve yayla yollarının kapanmaması için yoğun mesai harcıyor.

ARADA 20 KM VAR

Yetkililer, sürücüleri zincirsiz araçlarla yaylalara çıkmama konusunda uyarıyor. Silifke ilçesinde yaşayan Ayşe Alsan (60), “Yazdan kalma hava var. Biz de bu güzel havayı denize girerek değerlendiriyoruz. 20 kilometre yukarımızda ise kar var. İki mevsimi bir arada yaşıyoruz” dedi.

 

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#MERSİN#Ayşe Alsan#Toros Dağları

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