Mersin'de 9 adrese eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı kararı

Haberin Devamı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLcok kullanan, öğrenci yapılanmalarında yer alıp eleman devşirmek üzere faaliyet gösteren ve polis okulu sınavı soruları ile KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, operasyon için harekete geçti.

9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü