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Mersin'de 9 adrese eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı kararı

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#Operasyon#Mersin#FETÖ
Mersinde 9 adrese eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 07:41

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLcok kullanan, öğrenci yapılanmalarında yer alıp eleman devşirmek üzere faaliyet gösteren ve polis okulu sınavı soruları ile KPSS sorularını çalarak kamu görevlisi olan 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, operasyon için harekete geçti.

9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü

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#Operasyon#Mersin#FETÖ

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