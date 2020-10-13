Mersin’de 520 okul önüne trafik uyarı levhaları yerleştirildi

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, trafik ve yaya güvenliğine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, yol çizgileri yıpranan veya silinen cadde ve sokaklarda trafik akışının düzenli olması ve şeritlerin belirgin hale gelmesi için yol şerit çizgileri çiziyor. Tüm kentte ve belirlenen okulların önüne yapılan yaya geçidi çizgi çalışmaları ise devam ediyor. ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla ’Yaya Önceliği Yılı’ ilan edilen 2019'dan bu yana yaya önceliğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Mersin geneline yaydığı yaya geçidi çalışmalarını tamamlamak için aralıksız çalışıyor.



Büyükşehir ekipleri, il genelindeki 520 okulun önüne öğrencilerin okula geliş gidişlerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla trafik uyarı levhaları yerleştirdi. Öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde giriş çıkışlarını sağlamak, bununla birlikte olabilecek trafik kazalarının da önüne geçmek için Büyükşehir ekipleri, okul girişlerinin önünde yaya geçidi işaretlemeleri çalışmalarına devam ediyor. Okul önlerinde araçların hızını azaltmak için yer alan kasislerin çizgileri de yenileniyor.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, 2019 yılının yaya önceliği yılı olarak ilan edildiğini vurgulayarak, "Bu anlamda da yaya geçidine ağırlık verdik. İlimizin muhtelif yerlerinde yaya geçitlerimiz için hemen gereğini yaptık. İl genelinde ilçelerimizle ilgili de iş programı dahilinde gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda evlatlarımızın, öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okuldan karşıdan karşıya geçmesiyle ilgili de okul önleri yaya çizgilerimiz il merkezi ve il genelinin tamamında devam etmedir. İnşallah 2021 ortalarında yaya çizgilerimizin tamamı bitmiş olacak" dedi.



YAYA GEÇİDİ DAHA BELİRGİN HALE GETİRİLDİ



Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerinde tamamlanan yaya geçidi çalışmaları, Yenişehir'le devam ediyor. Yaya geçidi çizgileri çift komponent boya ile yapılıyor. Boyası tamamlanan çizgilerin üstüne belirginleştirilmek için cam tozu serpiliyor. Bu sayede çizgiler hem gece hem de gündüz dikkat çeken bir görünüme kavuşuyor. Ekipler, çalışmalarını ilerleyen günlerde Mezitli ve Tarsus ilçelerinde sürdürecek.



YOL ÇİZGİSİ SICAK VE SOĞUK BOYA UYGULAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR



Yapılan yol çizgi çalışmalarıyla ise trafik akışının daha güvenli olması için şeritlerin belirgin hale gelmesi sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri, yol çizgi çalışmalarını sıcak ve soğuk boya uygulamasıyla gerçekleştiriyor. Kalıcılığının daha fazla olması için şehir içi ana cadde ve bulvarlarda yol çizgileri sıcak boya çekiliyor.



Büyükşehir ekipleri, Tarsus Karabucak Ormanı içerisinden geçen ve Kulak Mahallesi'ne kadar uzanan Yeşiltepe, Özel Bahşiş Grup yolunda ve kentin yeni gelişen bölgesi Konak mevkiinde bulunan Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi üzerinde yol çizme çalışması gerçekleştirdi.