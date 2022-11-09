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Mersin'de 35 milyon yıllık fosil bulundu

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#Mersin#Silifke#Fosil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 11:41

Mersin’in Silifke ilçesindeki Toros Dağları Aksıfat Vadisi'nde 35 milyon yıllık deniz canlısı midye fosili bulundu.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığı özel izinle Toros Dağları Aksıfat Vadisi'nde bir süre önce araştırma başlattı. 1800 metre rakımda yer alan vadide sürdürülen çalışma sırasında Sipahi, midye fosili buldu.

Fosilin 35 milyon yıllık olduğunu belirten Sipahi, bölgede denizin geri çekildiği dönemde oluşan göllerde birçok kalıntı bıraktığını anlattı.

Mersinde 35 milyon yıllık fosil bulundu

O dönemde denizin 1800 metre rakımda olmadığını ifade eden Sipahi, "200 milyon yıl öncesi ve 145 milyon yıl öncesini kapsayan Jura dönemi sonrası kutuplarda meydana gelen soğumanın etkisiyle zamanla kutuplarda toplanan sular, denizlerin geri çekilmesine neden oldu. Geri çekilen denizler ise arkalarında bıraktıkları lagünlerde çeşitli canlılara ev sahipliği yaptı. Sığ bölgelerde yaşayan midye benzeri canlılar da bu dönemden sonra tamamen göl ortamına dönen sularda varlığını sürdüremedi. Bu canlılara ait kalıntılar ise Miyosen dönemde gerçekleşen sedimantasyon sonucu mevcut dönem kayaçları içerisinde kaldı" dedi.

Mersinde 35 milyon yıllık fosil bulundu

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Bölgede araştırma yaparken bulduğu deniz canlısının o dönemi ait olduğunu aktaran Abdullah Sipahi, "Her ne kadar bölge daha genç kayaçlardan oluşsa da bunlar denizin geri çekildiği dönemde arkada kalan ufak göllerdeki kalıntılar. Bu bölge yaklaşık 1800 metre rakıma sahip. Bulmuş olduğumuz bu canlıların da ortalama yaşı yaklaşık 35 milyon yıllık canlılar bunlar. Ayrıca tektonik hakaretlerin sonucu oluşan bu bölgelerde bataklıklar ve delta ortamlarında gelişen kömür yataklarını da göz önünde bulundurmak gerek. Bölgede kömür yatakları hatta hidrokarbon yataklarının araştırılmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Mersinde 35 milyon yıllık fosil bulundu

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#Mersin#Silifke#Fosil

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