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Mersin'de 300 polisle DEAŞ'a 'Pençe-2' operasyonu

#Mersin#DEAŞ#Operasyon

Mersin'de 300 polis ile silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 19 adrese yapılan operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı mahallelerinde DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 20 kişiyi belirleyen ekipler, bu sabah 300 polisin katılımıyla 'Pence-2' adı verilen şafak operasyonu düzenledi.

Çevik kuvvet ve özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda, 19 adrese girildi.

Mersinde 300 polisle DEAŞa Pençe-2 operasyonu

Adreslere ilk olarak özel hareket polisleri girerken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Adreslerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Mersinde 300 polisle DEAŞa Pençe-2 operasyonu

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Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Mersinde 300 polisle DEAŞa Pençe-2 operasyonu

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#Mersin#DEAŞ#Operasyon

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