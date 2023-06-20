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Mersin merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu: 36 gözaltı kararı

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#Operasyon#Suç Örgütü#Mersin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:33

Mersin merkezli 5 ilde örgütsel yapı içerisinde suç işleyerek halkın huzurunu bozan suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 36 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütsel yapı içerisinde vatandaşlardan haraç alan, yüksek faiz karşılığında nakit para verip, senet imzalatan, borçlarını ödeyemeyen vatandaşların gayrimenkul ve araçlarını, birlikte hareket ettikleri şüpheliler adına zorla devir ettiren, vatandaşların iş yeri ve evlerine kalabalık ve silahlı şekilde giderek baskı kurma yoluyla haksız kazanç sağlayan, nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karışan organize suç örgütünü deşifre etti. Soruşturma kapsamında suç örgütüne üye olduğu öne sürülen 36 kişi tespit edildi.

Savcılığın, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından KOM ekipleri, operasyon için harekete geçti. Mersin merkezli Şanlıurfa, İstanbul, Antalya ve Adana'da 39 adrese düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Adreslere giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Mersin'de yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin'e getirileceği bildirildi.

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#Operasyon#Suç Örgütü#Mersin

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