'Mermi manyağı yaparım' diye tehdit etmişti, serbest bırakıldı! Kendini böyle savundu

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı’nda meydana gelen olayda bir apartmanın güvenlik görevlisi Tekin A.’nın boş arazide vatandaşlar tarafından beslenen köpekleri sopayla dövdüğü öne sürüldü. Olayı gören hayvanseverlerin tepki gösterdiği görevli, sokak köpeklerinin kendi beslediği köpeğe saldırdığını iddia ederek, ''Bunların hepsini vuracağım. Köpeğimi döverlerse hepsini mermi manyağı yapacağım. Ben deliyim. Siz de gelirseniz, size de kurşun gelebilir. Git emniyete bildir'' şeklinde tehditler savurdu. Yaşananları cep telefonuyla görüntüleyen hayvansever kadın, güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu.

'ANLIK ÖFKEYLE AĞZIMDAN KÖTÜ SÖZLER ÇIKTI'

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik görevlisi Tekin A.'yı gözaltına aldı. Yapılan sağlık kontrolünün ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen Tekin A., polis otosuna bindirilirken, ''Ben hayvanları severim. Söylenenler yalan'' dedi.

Tekin A., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tekin A.’nın emniyetteki sorgusunda, ''Kavga eden köpekleri ayırmak için elimdeki sopayla demirlere vurdum. Köpekler de sesi duyunca ayrıldılar. Sonrasında yanıma iki genç kız geldi ve bana bağırıp çağırdılar. Ben de sinirlendim ve bir anlık öfkeyle ağzımdan kötü sözler çıktı. Pişmanım'' dediği öğrenildi.