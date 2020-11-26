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Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Merkez üssünü DHA görüntüledi! 'Havadaki gözler...'

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Merkez üssünü DHA görüntüledi! 'Havadaki gözler...'
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren polislerin yürüttüğü operasyonlarda havadaki gözleri olan insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) Erzurum'dan havalanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Erzurum'da konuşlandırılan İHA ve SİHA'ların merkez üssünü, Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Tamamen yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen İHA ve SİHA’lar ile yurt içinde ve dışında başarılar elde ediliyor.

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  • Merkez üssünü DHA görüntüledi Havadaki gözler...
  • Merkez üssünü DHA görüntüledi Havadaki gözler...
  • Merkez üssünü DHA görüntüledi Havadaki gözler...
  • Merkez üssünü DHA görüntüledi Havadaki gözler...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de Van ve Adana'dan sonra yaklaşık 1 yıl önce Erzurum'da konuşlandırdığı İHA ve SİHA üssü, başta terörle mücadele olmak üzere narkotik, kaçakçılık ve trafik uygulamalarında da önemli hale geldi. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında kullanılan hava araçlarının iniş ve kalkış yapacağı Erzurum'daki üs aktif hale getirildi. Özellikle terörle mücadelede önemli olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kısa sürede güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözleri oldu.

ERZURUM SEMALARINDAN GÖNDERİLİYOR

İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderiliyor. Yeni savaş stratejisi oluşturan İHA ve SİHA'lar, Suriye, Irak'ın kuzeyi, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ’da kullanılarak, Türkiye’nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Merkez üssünü DHA görüntüledi Havadaki gözler...



Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında kullanılan İHA ve SİHA’lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla hava gücü olarak önemli katkı sunuyor. Türkiye’de 2016’dan itibaren kullanılmaya başlanan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan hava araçları ile önemli başarılar elde ediliyor.

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