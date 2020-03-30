Merhaba Ne Demek? Merhaba Nedir? Merhaba Tdk Kelime Anlamı

Gündelik yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan merhaba kelimesi, artık iletişimin bir bütünüdür. Hem yazılı hem de sözlü olarak pek çok mecrada sürekli kullanılan bu kelimenin belli bir anlamı bulunmaktadır.

Merhaba Ne Demek?

Merhaba Arapça kökenli bir kelimedir. Sözcük anlamı üzerinden merhaba kelimesi ‘selam’ anlamına gelir. Birine hoş geldiniz ya da kendinizi burada rahat ediniz gibi belirli bir mekan içinde dile getirilmektedir.

Merhaba Nedir?

Merhaba kelimesi aslına bakılırsa bir nezaket sözcüğüdür. Birilerini karşılama, onları ağırlama ve hal hatır sorma anlamlarına gelebilmektedir. Bir esenleşme ya da selamlaşma sözü olarak dile getirilebilir. Türkçede ise özellikle karşılaşma anında artık bir alışkanlık haline gelmiş başlangıç kelimesi olarak kullanılmaktadır. Bu anlam üzerinden de sorunsuz şekilde kullanılabilir.

Merhaba TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından Merhaba kelime ‘selam’ ya da ‘selamlaşma’ olarak dile getiriliyor. Arapçadan Türkçeye geçen bu kelime insanlarla ilk karşılaşıldığı zaman verilen bir tepkidir. Klasik bir ilk tepki halini alan merhaba kelimesini; hoş geldiniz, sefalar getirdiniz veya kendinizi rahat edebilirsiniz gibi anlamlar içerisinde kullanmak mümkün. Halk arasındaki anlamı üzerinden de herhangi bir sorun yaşanmadan kullanılmaya devam edilebilir.