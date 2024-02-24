Meral Akşener, İYİ Parti 'Yerel Seçim Beyannamesi'ni açıkladı.

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Akşener, bugüne kadar tehdit, baskı, korku ile yollarının kesilmeye çalışıldığını belirterek; iftirayla, dedikoduyla, sözde kulislerle güçlerini kırmaya çalışanların çok yanıldığını söyledi. Her türlü tuzak ve dümene rağmen dimdik ayakta olduklarını aktaran Akşener, "Bizim aramızda makamlara, mevkilere değil, milletin yoluna gönül verenler var. Çünkü bizim aramızda koltuk sevdasına değil memleket davasına baş koyanlar var. Çünkü bizim aramızda millete değil, zalime kafa tutanlar var. İşte bu yüzden ne yaparlarsa yapsınlar hakkı haykıran sesimizi susturamazlar. Hakaretlerle, yalanlarla, iftiralarla milletimizle aramıza girmeyi başaramazlar. Maaşlı kalemşorlarıyla, sansürleriyle, operasyonlarıyla Türkiye'nin iyi ve cesur evlatlarını bastıramazlar. Çünkü İYİ Parti, milletin sinesinden çıkardığı bir tavırdır, milletin sinesinden çıkardığı bir duruştur, milletin sinesinden çıkardığı bir şuurdur. İşte o nedenledir ki biz milletimizi oy uğruna birbirine düşürenlere benzemeyiz. Biz değerlerimizi oy uğruna istismar edenlere de benzemeyiz. Biz oy uğruna milletin hakkına girenlere de benzemeyiz. Nitekim biz, oy uğruna Cumhuriyet düşmanlarıyla uzlaşı peşinde koşmayız. Milletimize düşmanlık edenlerle yoldaşlık etmeyiz. Atatürk'e beddua edenlerle, ona hakaret ve iftira edenlerle kol kola yürümeyiz" ifadelerini kullandı.

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'HÜR VE MÜSTAKİL BİR SİYASET VADEDİYORUZ'

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin birçok değerin, birçok geleneğin, birçok kurumun içini boşalttığını kaydeden Akşener, "Elbette bu büyük yozlaşmadan siyaset kurumu da payını aldı. Adına 'İttifak sistemi' dedikleri milletsiz bir siyaset düzlemi milletimizi adeta esir aldı. Yani bu ucube sistem, gün geçtikçe siyaseti de ucubeleştirdi. Milletin egemenliğine pranga vuran bu sistemde, siyaset de milletin iradesine pranga vurmaya başladı. Milletin hakkını sömüren bu sistemde, siyaset de milletin helal oylarını sömürenlerin önünü açtı. Diplomatların çok sevdiğim bir sözü vardır. 'Eğer masada yoksanız, menüdesiniz demektir' derler. Bugün siyasette yaşanan da tam olarak budur. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ortaya çıkardığı bu milletsiz siyaset düzleminde, iktidarla ana muhalefet aynı sofrada oturmuş, milletin hakkını memleketin istikbalini Türkiye'nin yıllarını afiyetle yemenin peşinde. O nedenle biz İYİ Parti olarak, nasıl ki kurulduğumuz günden beri bu ucube sisteme 'Hayır' diyorsak bugün de 'Hayır' diyoruz. Üstelik başkalarının aksine bu duruşumuzda samimi olduğumuz için menüde milletimizin olduğu şer sofralarına da 'Hayır' diyoruz. O sofraların haram lokmalarına da 'Hayır' diyoruz. İttifak sistemine de dayatma düzenine de mecburiyet siyasetine de 'Hayır' diyoruz. Biz milletimize milli bir siyaset, demokratik bir siyaset, hür ve müstakil bir siyaset vadediyoruz" diye konuştu.

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'HER EMEKLİMİZİN GELİRİNE DESTEK SUNACAĞIZ'

Akşener, 2024 yerel seçimlerine ilişkin partisinin seçim beyannamesini içeren kitapçığı işaret ederek, beyannamenin içeriğini anlattı. Milletin bugün yaşadığı dört temel sorun olduğunu ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, ülkemizdeki birinci temel sorun yoksulluk. İktidarın yıllardır uyguladığı basiretsiz politikaların sonucunda ne yazık ki bugün milletimiz, gittikçe büyüyen bir yokluk, yoksulluk ve yoksunluk sarmalıyla karşı karşıya. Şimdi Sayın Erdoğan ve şakşakçıları hemen, 'Bir belediye, yoksullukla nasıl mücadele edecek' diye soracaktır. Hemen anlatayım; İYİ Parti olarak şehirlerimizdeki yoksullukla mücadelemizin odağına gençleri, çocukları, kadınları ve emeklileri alıyoruz. Bu çerçevede, hiçbir gencin barınma sorunu yaşamaması için yönettiğimiz belediyelerde erişilebilir, güvenli ve sağlıklı yurt imkanları sunacağız. Hiçbir gencin KYK borcu derdine düşmemesi için yönettiğimiz belediyelerde sosyal sorumluluk projelerine katılan gençlerimizin KYK borçlarını belediye olarak biz ödeyeceğiz. Hiçbir çocuğumuzun okula aç gitmemesi için yönettiğimiz belediyelerde, okullarda sabah ve öğlen olmak üzere iki öğün ücretsiz yemek imkanı sağlayacağız. Üstelik bu yemekleri de şehirlerimizdeki kadın girişimcilerimiz ve kooperatifler aracılığıyla temin edecek, kadınların şehir ekonomisine süratle dahil olmasını sağlayacağız. Hiçbir kadını şiddetle bir başına bırakmayacağız. Yönettiğimiz belediyelerde kuracağımız, kadın destek merkezleriyle gece veya gündüz fark etmeksizin her konuda yanlarında olacağız. Elbette, yoksullukla mücadelede emeklilerimizi de yalnız bırakmayacağız. İktidar belli ki emeklilerimizi yoksulluğa mahkum etmekte kararlı. Ancak biz, hiç değilse bir nebze nefes alabilmeleri için yönettiğimiz belediyelerde her emeklimizin gelirine destekler sunacağız."

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'TABELA STANDARTLARI GETİRECEĞİZ'

Türkiye'nin bir sığınmacı cenneti haline geldiğini söyleyen Akşener, "Sokaklarımız sığınmacıların, esiri olmuş durumda. Nereden geldikleri ve ne zaman gidecekleri belli olmayan bir kaçak ve sığınmacı istilasıyla, karşı karşıyayız. Bu nedenle İYİ Parti olarak, kaçak ve sığınmacı sorununa karşı ortaya koyduğumuz Milli Göç Doktrinimizi hayata geçirmek için ilk adımı, yetkiyi aldığımız belediyelerimizde atacağız. Yönettiğimiz belediyelerde, öncelikli olarak tabela standartları getireceğiz. Böylece, hem kent estetiğini koruyacağız hem de yabancı alfabelerle tabela asılmasının önüne geçeceğiz. Bu kurala uymayan, mevcut tabela ve reklam panolarını da süratle kaldıracağız. Şimdi biz böyle deyince bazı aklı evvel propagandistler, hemen balıklama atlayacaktır. O nedenle açıklık getirelim; buradaki kastımız elbette dünyada olduğu gibi ülkemizde de kendisine yer edinmiş uluslararası markalar değil. Hani kültürümüzle yabancılaşmış, malum dükkanlar var ya, hani adeta bir başka ülkedeymiş gibi hissettiren sokaklar, gettolaşmış mahalleler var ya, işte tam olarak onların hepsini bitirmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Akşener, "Biz İYİ Parti olarak yetkiyi devraldığımız şehirlerimizde kaçak ve sığınmacıların, şehirlerimizde gettolar oluşturup kurdukları işletmelerle, sadece birbirlerine hizmet ettikleri etnik yaşam adacıkları, minyatür Suriyeler kurmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu sebeple de yönettiğimiz belediyelerde yeni imar planları oluşturup, ivedilikle uygulayacağız. Göreve gelir gelmez tüm kaçak ve sığınmacı gettolarında kentsel dönüşüm çalışmaları başlatacağız. Hiç merak etmeyin; iktidar ne kadar sorumsuz, ciddiyetsiz ve beceriksizse biz de o kadar kararlıyız. Ana muhalefet ne kadar kör, sağır, dilsizse biz de o kadar kararlıyız. Milletimize söz olsun, İYİ Parti'nin yönettiği tüm belediyelerde kaçak ve sığınmacı sayısını süratle azaltacağız" dedi.

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'GÜVENLİ ŞEHİRLER İNŞA EDECEĞİZ'

Depremzede vatandaşların bir yandan tehdit edilirken diğer yandan da dayatmalara maruz bırakıldığına işaret eden Akşener, "İşte bu yüzden bahsedeceğimiz üçüncü sorun deprem tehlikesi karşısındaki ciddiyetsizlik, beceriksizlik ve ihmalkarlık olacak. İYİ Parti olarak yönettiğimiz belediyelerimizde her şeyden önce yaşayan, yaşatan, güvenli şehirler inşa edeceğiz. Bütüncül bir kentsel planlama ve imar politikasıyla şehirlerimizi fiziksel, toplumsal, ekonomik ve ekolojik yapısıyla birlikte depreme karşı, dirençli hale getireceğiz. Şehirlerimizdeki fiziksel yapıyı, dirençli hale getirmek için bina dayanıklılığını arttıracağımız, teknik uygulamaları yetkiyi alır almaz hayata geçirmeye başlayacağız" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün, bugün Türkiye'deki karşılığının rantsal dönüşüm olduğunu söyleyen Akşener, "Bu sebeple de bahsedeceğimiz sorunlardan dördüncüsü, şehirlerimizi tüketen rantiye düzeni. İYİ Parti olarak yönettiğimiz belediyelerde doğal afet riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde, kentsel dönüşümleri rantı değil, kamu yararını gözeten şeffaf ve katılımcı bir anlayışla gerçekleştireceğiz. Milletimizi, beton yığınlarına mahkum eden rantçı ve fırsatçı yönetim anlayışına derhal son vereceğiz" açıklamasında bulundu.