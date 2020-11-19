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ORDU (AA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü

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Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü
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Ordu'nun doğa harikası menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı.

Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle sahil kesiminde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.
Kar ile 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaz örtüyle kaplanırken, menderesleriyle ünlü yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine, havaların soğumaya başlamasıyla Perşembe Yaylası'nın beyaza büründüğünü söyledi.
Geçtan, mevsimin ilk karıyla yaylada güzel görüntülerin oluştuğunu belirterek, bazı vatandaşların yaylaya gelerek bu anı kaçırmadıklarını belirtti.
Öte yandan, kar yağışıyla Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimleri de beyaza büründü.

Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü

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