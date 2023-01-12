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‘Memur ve emekli maaş artışı yüzde 55 olmalı’

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#İYİ Parti#Akşener#AK Parti
‘Memur ve emekli maaş artışı yüzde 55 olmalı’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “Yüzde 30’luk artış acaba memur ve emeklilerimizin refah kaybını telafi ediyor mu? Memur ve emekliler için, ocak ayında yapılacak maaş artışının hiç olmasa en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında AK Parti’nin seçim tarihine yönelik açıklamalarını da eleştirirken özetle şunları kaydetti:

BİRDEN SICAK MI OLDU

“Şunun şurasında seçimlere 5 ay kaldı. Yalnız, seçim tarihi yaklaştıkça iktidar da seçimleri erkene almak için adeta çırpınmaya başladı. Hatta en son güzelim haziran ayına bile çamur atmaya başladılar. Neymiş efendim? Haziran ayı sıcak oluyormuş. Haziran ayında sınavlar varmış. Arkadaş, 2018’de erken seçim kararı aldığınızda haziran ayı pek bir güzeldi de şimdi birden sıcak mı oldu? 2018’de, üniversite sınavlarının olduğu gün için seçim kararı aldığınızda öğrenciler umurunuzda değildi de bu sene mi birden aklınıza geldi?

HİÇ KENDİNİ YORMA

Sayın Erdoğan sen hiç kendini yorma. Önümüzdeki 5 ayda senin seçilebileceğin herhangi bir tarih yok. İstediğin kadar uğraş sandıktaki hazin sondan kurtuluş yok. Daha önce yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli maaş artışını yüzde 30’a çıkardı. Peki bunu neye göre yaptı? Kimse bilmiyor. Yüzde 30’luk artış acaba memur ve emeklilerimizin refah kaybını telafi ediyor mu, hiç merak ettin mi? Memur ve emekliler için ocak ayında yapılacak maaş artışının hiç olmasa en az yüzde 55 olan asgari ücret artışı kadar olması gerekiyordu. Parolamız vatan, işareti namus. Pusulamız devlet, iğnesi millet. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet.”

 

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#İYİ Parti#Akşener#AK Parti

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