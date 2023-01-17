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Memleketine dönemeyene otogar otel

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Ekrem İmamoğlu#Otel
Memleketine dönemeyene otogar otel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olası bir nedenle memleketlerine dönemeyen yolcuların İstanbul Otogarı’nda konaklaması için Geçici Barınma Merkezi açtı. Otel gibi hazırlanan merkezde, İstanbul’da gidecek yeri olmayan ve sokakta yaşayan vatandaşlar da konaklayabilecek.

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- AİLELERE SÜİT: Toplam bin metrekare kullanım alanı ve 500 metrekare bahçe alanı ile hizmet veren merkezde, 6 adet ranzalı oda, 2 adet aile odası, 2 adet sosyalleşme alanı, 1 adet yemekhane, 1 adet hizmet ofisi, 1 psikolojik destek odası, 1 adet çocuk etkinlik odası, 1 adet çamaşırhane, 1 adet berber odası, 2 adet personel giyim ve 1 adet depo olmak üzere toplam 19 oda bulunuyor. Merkez 18 kadın, 18 erkek, 2 aile ve çocukları ile birlikte toplam 46 yetişkin ve 8 çocuk ağırlama kapasitesine sahip.

- KIŞIN YATILI: Kışın yatılı, diğer zamanlar ise gündüz geçici barınma hizmeti verecek olan merkezde, 80 kişilik yemekhane de var. Çamaşırhane hizmetiyle vatandaşların giysilerinin, yatak çarşaflarının ve havluların yıkanması-kurutulması ve ütülenmesi sağlanacak. İhtiyaç sahiplerine yeni kıyafetler verilecek. Merkezde yemekhane, sosyalleşme alanı, hizmet ofisi, çamaşırhane, çocuk etkinlik odası, psikolojik destek birimi ve berber-kuaför hizmeti bulunuyor.

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CÖMERT OLUN TALİMATI

- Geçici Barınma Merkezi’nin açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkezi kendisine dolaştıran İBB Genel Sekteter Yardımcısı Mahir Polat’a, İstanbul’dan memleketlerine dönüş yapmak isteyen aileleri de geçici olarak Otogar’daki merkezde ağırlamalarını ve memleketlerine geri dönüş için maddi destek verirken cömert olmaları talimatı verdi.

 

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Ekrem İmamoğlu#Otel

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