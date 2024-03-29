Memlekete 'seçim' yolculuğu: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik

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Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde, memleketlerinde oy kullanacak vatandaşların Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki hareketliliği başladı. Şehirlerarası otobüs seferlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilebilmesi için birçok firmanın sefer sayılarını artırdığı öğrenildi. Ramazan bayramının da yaklaşması sebebiyle bazı yolcular, tatili de memleketlerinde geçireceklerini aktardı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, yoğunluk ve yolcu doluluk oranlarını değerlendirdi, bilet fiyatları hakkında bilgi verdi.

“BU HAFTASONU HAREKET VAR"

Mustafa Yıldırım, “Seçimin hemen arkasından biliyorsunuz bayram var, ikiye bölünmüş durumda. Tabi geçmiş seçimlere kıyasla çok fazla hareket olmadığını görüyoruz ama yine de otobüsler doldu, ek seferler yapılmaya devam ediliyor. Bugün ve yarın devam edecek, büyük bir hareket var bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi önümüzdeki hafta bayram olması da biraz yolcuyu bölüyor. Belki bugünden gidenler bayramı da memleketlerinde geçirecekler, insanlar ağırlıkla memleketlerine gidiyor, gitmişken de bayram tatilini orada yapacaklar. Bu hafta sonu böyle bir hareket var. Önümüzdeki hafta ayın 4-5-6'sı gidişlerde büyük bir yoğunluk ve çok ek sefer yapılıyor, devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı bayram süresince turizm araçlarının da şehirlerarası tarifeli seferlerde kullanılması için geçici bir düzenleme yaptı. Turizm araçları da ek seferlerde kullanılabilecek. Çok rahat söyleyebiliriz, şu anda otogarda hareket başlamış durumda, bu dünden başladı, yarın da devam edecek. Kısa mesafelerde Pazar günü de bir hareket olacak. Esas hareket bayramda olacak gibi duruyor. Daha çok doğu bölgelerine, Anadolu'ya, Karadeniz'e büyük bir hareket var seçimle ilgili" diye konuştu.

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“UÇAK FİYATINA EŞDEĞER DURUMDA"

Yıldırım, “Şu anda seçimle ilgili biletler, ilave seferler yapılmaya devam ediliyor. Firmalarla da görüşüyoruz, talep var. Fakat, dediğim gibi geçmiş seçimlerle, genel seçimle mukayese edildiğinde öyle büyük hareket olmadığını söylüyor arkadaşlarımız. Tabi fiyatlar da çok belirleyici, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar, maliyetler. İstanbul'dan Trabzon şu anda 1300-1400 lira, uçak fiyatına eşdeğer durumda. Ulaştırma Bakanlığı'na bizler 4 ayda bir fiyat onaylatıyoruz, daha doğrusu uygulayacağımız fiyatları bildiriyoruz" dedi.

“BAYRAM SÜRESİ İÇİNDE YÜZDE 20 YÜZDE 30 ZAM VAR"

Yıldırım, “Ulaştırma Bakanlığı 4 ay süreyle bu fiyatlarımızı yüzde 30 indirim yapma hakkıyla alıyor. Firmalarımız yüzde 30'un üzerinde indirim yapıyorlardı, geçtiğimiz hafta, daha öncesi ve Ramazan içerisinde, yüz de 50'ye yakın indirim yapanlar vardı. Normal fiyata geri döndüklerinde yüzde 100 gibi görünüyor ama öyle bir zam yok. Ancak, bayram süresi içinde yüzde 20 ila 30 arasında bir zam var. Çünkü akaryakıt ve maliyet durmadan artıyor" ifadelerini kullandı.

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“OYUMU KULLANIP 10 GÜN SONRA DÖNECEĞİM"

Oy kullanmak için memleketine gideceğini belirten Haydar Yelim, “Benim için çok önemli, bu millet güzel ve vefalı bir millettir. Vatandaş olarak, demokrasi olsun, güzellik, kardeşlik olsun diyorum. Oy vermeye Bursa'ya gideceğim. Oyumu kullanıp 10 gün sonra da döneceğim" dedi.

“HERKES SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA KATILMALI"

Yolcu Kerime Yavaş, “Oy kullanmak için Tekirdağ Şarköy'e gidiyorum. Mutlaka herkes seçme ve seçilme hakkına katılmalı bence, bir oy bir oydur ve önemli" dedi. Kırklareli'ne giden Lale Güldal, “Lüleburgazlıyım, milletimize ve halkımıza hayırlı olsun. Ben orada yaşıyorum, oraya da gidiyorum ve oyumu kullanacağım" dedi.

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